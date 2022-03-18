Куда засунула язык общественная палата Саратовской области?

Вот уж три недели как продолжается специальная военная операция на Украине. За это время много чего произошло. И рост цен, и инфляция и девальвация рубля. В магазинах Саратова и области наблюдается ажиотажный спрос на жизненно значимые продукты. Жителями области зафиксированы вопиющие факты спекуляции продуктами первой необходимости.

В первую очередь это сахар, мука, соль. Вместе с тем все мы знаем что на территории области действует от имени жителей так называемая Общественная палата Саратовской области, которую вот уже много лет возглавляет Борис Шинчук. Эта самая палата не раз и не два была замечена в поддержке местных «продовольственных царьков». Все мы помним эти бесконечные рейды общественников палаты на всякие там «магниты», «пятёрочки», «грозди», продовольственные рынки. Где они с остервенением искали просроченные продукты и грозили пальчиком по поводу и без.

Так где же они сейчас?! Почему общественная палата Саратовской области засунула свой длинный язык в свою же неподъёмную заднюю точку? Где рейды ее членов по рынка и базарам области в поисках сахара и соли? Где разоблачения необоснованного повышения цен на социально значимые продукты? Где проверки местных производителей на незаконную придержку продуктов? Фактов масса. А реакции ноль. Может быть руководители общественной палаты Саратовской области не слышали обращения Президента Российской Федерации? Или они не видят страдания жителей Саратовской области, на деньги которых он обслуживают свою функциональность? Где работа палаты, в которой так нуждаются граждане?