ОП № 4 в Саратове "ПРЕСТУПНО" бездействует

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ОП № 4 в составе УМВД РФ по  г. Саратову и  СУ СК РФ по Саратовской области  «ПРЕСТУПНО» бездействуют

 

 Здесь ключевое слово «ПРЕСТУПНО».  Поскольку факт  «преступного» бездействия не подтвержден  судом, будем употреблять это слово в кавычках.  Да, факт  халатного  и «преступного» отношения к должностным обязанностям  должностными лицами ОП № 4  УМВД РФ по  г. Саратову и  СУ СК РФ по Саратовской области    судом не установлен.  Надеемся, пока. Однако,  как квалифицировать  действия  ряда сотрудников указанных  правоохранительных структур , если не «ПРЕСТУПНЫМ» бездействием?  И это не голословное утверждение, и оно   подтверждается  фактами. При этом, в  материалах проверки  заявлений потерпевших   очень много красивых  документов, рапортов,  с  подписями больших начальников. Пухлая папка. В реальности- не сделано  ничего ВООБЩЕ,  и  весьма заурядное  преступление,  где есть факты, и ничего кроме фактов,  не раскрыто,  и  негодяй избивший девушек, угрожавший им убийством- на свободе.  Более того- сотрудниками полиции все делалось и делается  для того,  чтобы отмазать  подозреваемого в преступлении,  чтобы не возбуждать уголовное дело! И это при том, что и раскрывать ничего не надо, надо просто  не покрывать  господина Погосяна А.Г. а , взять, как говорится, его   за одно известное место  и  просто  возбудить уголовное дело! 

Факты таковы.  Участковый  УУИ  ОП № 4 в составе УМВД РФ по Г. Саратову  ст. лейтенант полиции Гукасян К.Р.  никак не может найти подозреваемого в совершении преступления Погосяна А.Г.    Не потому, что не может, или не знает,   где  он находится, а просто- не хочет выдавать своего земляка правосудию. 

Перед заявителями  участковый   Гукасян К.Р.   «включает дурака»,   и  сообщает, что мол,  Погосян А.Г. улетел на Луну и   Погосяна А.Г. нигде нет. И  добавляет: не  звоните мне, я в отпуске.  При этом, заявители,  Миронова Д.В. и Ткаченко А.И. реально пострадавшие от рук  и ног Погосяна А.Г.,  что подтверждено справкой из БСМ, говорят  корреспонденту: « Да мы  прекрасно  знаем,  где находится сейчас Погосян А.Г.  Мы можем представить доказательства: прислать видео и фото , где он в данный момент живет,  и что в данный момент делает, куда перемещается». Сообщали они о местонахождении и участковому  Гукасяну К.Р., но тот     информацию пропускает мимо ушей. Забавно, правда?   Полицейский не может ( не хочет!)  отработать свою зарплату, не желает искать подозреваемого, а потерпевшие знают о его местонахождении и даже готовы предоставить доказательства!  Вот так работает подчиненный полковника В.В. Красулина, начальника ОП № 4.   Каков  «поп» таков и «приход»? Что это, как не  «ПРЕСТУПНОЕ» бездействие  участкового   Гукасяна К.Р.? И не просто- «бездействие», а  сокрытие преступления!   Или, быть,  может, все дело в фамилиях? Гукасян и Погосян? Тогда еще хлеще: Гукасян К.Р.  «ПРЕСТУПНО» покрывает  подозреваемого в  тяжком   преступлении   Погосяна А.Г.

Хронология «преступных бездействий»  сотрудников  ОП № 4 и СУ СК РФ по Саратовской области выглядит  таким образом.

16 октября 2022 года  девушек Миронову Д.В. и Ткаченко А.И. в квартире Мироновой Д.В. ранним утром жестоко избивает руками и ногами Погосян А.Г.  , а  к горлу Мироновой Д.В.  приставив нож, угрожает ее убить. Девушкам едва удалось убежать из собственной квартиры на такси. В этот же день они вызвали полицию на дом.  Приехал полицейский, осмотрел место преступления, сделал фотофиксацию,  все запротоколировал,  и выписал направление в БСМ.  После визита полицейского  на дом,   девушки пришли в ОП № 4. Заявление у них о совершении тяжкого преступления и угрозе убийством  Погосяном А.Г. не приняли,  и  заставили под диктовку написать другое заявление о том,  что претензий к  Погосяну А.Г. не имеют. Девушки   написали  данное заявление, как они рассказывают,  под  психологическим давлением со стороны дознавателя Макаровой К.В., которая им  угрожала «подбросить наркотики».   Дознаватель Макарова примчалась в тот день в ОП № 4 явно  по  звонку и просьбе   «крутого торговца мясом» Погосяна А.Г. Но одного не знали  сотрудники  , дежурившие   днем 16 октября в ОП № 4, что девушки имели на руках направление в БСМ, которое  им выписал  сотрудник полиции,  приезжавший к ним на дом .  Девушки промолчали, что есть у них такое  направление – и поехали в БСМ, где им сняли побои, нанесенные Погосяном  А.Г. Как квалифицировать действия  тех сотрудников полиции ОП № 4, дежуривших  16 октября в ОП № 4,  дознавателя Макаровой  К.В.?   Законными  и совсем  не  «преступными»? Позже, когда девушки  понесли в марте 2023 года заявление в СУ СК РФ по Саратовской области, Макарова  К.В. спохватилась, и  попросила девушек убрать ее фамилию из заявления и   как бы разрешила  «гондошить» Погосяна,   сказав , что она не будет его  «защищать»  ( Запись  этого короткого   разговора, и иные документы по делу,   прилагаются на ТК НА САМОМ ДЕЛЕ  https://t.me/geltyaygora/7214  ).  Ровно через  полгода,  25 апреля 2023 года   после совершения преступления  16 октября 2022 года,   в  ОП № 4  «очнулись».  В деле появляются протоколы    опроса   участковым Гукасяном  К.Р.   Мироновой Д.В. и Ткаченко   А.И.  Протоколы подшиваются в дело,  и   участковый  Гукасян К.Р.    Погосяна  А.Г.   не ищет и явно его покрывает. Молчание  в марте  этого года прервали сами девушки,  обратившиеся в этом году  к  очень влиятельному адвокату, пожалуй, самому влиятельному в Саратовской области, который способен вытащить  любое безнадежное дело. При его поддержке и содействии девушки обратились  с заявлением « О возбуждении  уголовного дела по факту угрозы убийством, разбое, нанесении тяжких телесных повреждений в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности»  в СУ СК РФ по Саратовской области. Казалось бы, после масштабной проверки   саратовского СУ людьми    Бастрыкина, и после увольнения   одного   и второго начальника саратовское  СУ  должно  было,     как следует заработать!  Ан, нет!  Все осталось,  как прежде,   и следователи  продолжают «катать вату» и  грамотно пишут бумаги. Вот и в этом случае:  следователь  по особо важным делам Р.С. Сиротин  в течении двух дней во всем разобрался,   проверил, составил материал проверки и перенаправил все это для дальнейшего расследования  туда,  где девушек «прессовали»- в ОП № 4.  Есть еще заявление от   10 марта  2023 года   начальнику  ОП № 4  от Мироновой Д.В. – о привлечении к уголовной ответственности Погосяна А.Г.  Заявление есть, дела- нет. Все в этом деле есть:  и заявления, и рапорты,      и справка о побоях,  и протоколы… Нет главного- уголовного дела, и  Погосян А.Г. на свободе  который рассказывает всем, что у него  везде и все схвачено и никто ему ничего не сделает.  Судя по тому, что  уголовное дело при наличии целого букета доказательств не возбуждено, так оно и есть:  у торговца мясом Погосяна А.Г. все  в Саратове схвачено и правоохранительные органы  готовы вытянуться  перед ним в струнку.

Но, несмотря на то, что   господин Погосян А.Г. так невероятно  крут, наша редакция все же  ждет   адекватной и реальной реакции  правоохранительных структур упомянутых  в  заголовке на эту публикацию,  и мы задаем   очень конкретный и простой вопрос: «  Будут ли вами соблюден Закон,  будут ли защищены  права   потерпевших, или   Вы,   руководители упомянутых нами правоохранительных  структур намерены защищать и покрывать потенциального преступника?».   ПОСТСКРИПТУМ. Отдельная просьба редакции к Погосяну А.Г. Не утруждайте себя и в этот  раз, как вы сделали после первой нашей  публикации на эту тему,  звонком к одному влиятельному господину  из армянской диаспоры. Лучше сами позвоните нам, если вам есть,  что сказать. А еще лучше- ступайте в ОП № 4 с явкой с повинной.  Вам это, как мы полагаем,  могут учесть при вынесении наказания.  Суд, как и уголовное дело, Вы же понимаете- неизбежны.