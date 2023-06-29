Руководитель УК "Авиатор" и глава Заводского района вспомнили бандитские 90-е

И надо сказать, у них это отлично получилось! Люди здорово перепугались наезда, угроз и распальцовок. И, вышло ровно так, как было в 90-х: тут тебе и «крыша» в лице главы А.Н. Марусова, тут тебе и «гоблины» на машинах, ну и как следствие- напуганные люди! Что произошло, хорошо видно на видео. Это дом по улице Омской. Вот что произошло тут недавно и вот как рассказывает об этом старший по дому Дмитрий:

«Жители дома, как всегда, собрались на лавочках перед домом. К ним подошел хозяин УК «Авиатор Заводской» некто Марс. И он начал рассказывать людям, какая у него УК хорошая, как говориться, «тереть за свою УК». Но тут, люди стали возмущаться и говорить, что никакая им УК «Авиатор» вообще не нужна, что у них есть своя нормальная УК, которой они доверяют. Тут подбегают к людям молодчики этой УК.( на видео хорошо видно- размещено на телеграмм канале На самом деле https://t.me/geltyaygora/7541)

). Двое встали рядом с директором и как бы охраняют его. Дальше подъехало три-четыре машины. Повыскакивали из них парни. Жители дома тут же сказали : «Ну, прямо , как в 90-х, только, почему без бит? ».

Эти парни окружили жителей дома, которые просто мирно разговаривали с директором УК «Авиатор». При этом, они буквально, не давали людям сказать слова. Давили психологически, спасибо, что не физически».

Вот что было недавно во дворе дома по улице Омской, в двух шагах от администрации Заводского района.

Людей и правда, хотят вернуть в 90-е? То что было во дворе дома на Омской и то, как ведет себя директор как «Авиатор»- да. То, как ведет себя глава администрации Заводского района Марусов - да.

Людям обещали тариф меньше, а по факту выше чем в обещанных документах- в два раза! Это по терминологии 90-х кидалово, развод!

А глава администрации Заводского района Марусов дает указание подчиненным включить «зеленый свет» для УК «Авиатор», и не подписывать никаких документов с жителями дома на Омской других УК! Это как понимать ? По временам 90-х это «крыша». Людей никто не спрашивает!

Судя по взаимоотношениям между УК «Авиатор» и администрации Заводского района- у них весьма деловые связи, построенные по схеме «ты мне- я тебе».

Вот пример. 22 июня на уборке одного из скверов( следующий перекресток к администрации Заводского района) были замечены люди в жилетках с надписью УК «Авиатор» в момент активной уборки территории. Что они делали в дневное время на муниципальной земле? Кто их отправил убираться на муниципальной земле? За чей счет банкет? УК «Авиатор» стала настолько богатой, что теперь может за счет жителей домов убирать муниципальную землю? Или, глава Заводского района, таким образом решил сэкономить денег привлекая УК "Авиатор» на работу на муниципальной земле? УК проведет ремонт после…суда

Сегодня глава района Марусов открыто лоббирует интересы УК «Авиатор». И такая ситуация - на многих домах в Заводском районе. Глава Марусов дает указания не подписывать никаких документов с жителями домов, которыми управляет «успешная» УК «Авиатор», и не желает уходить с этих домов.

Как мы видим, глава Заводского района Марусов напрочь игнорирует мнение и голос людей. Что за этим кроется? Личные интересы Марусова? Вполне возможно и судя по его поведению- да. Но мы не эксперты в таких делах, поэтому просим прокуратуру разобраться в данном вопросе.

P.S. В заключении, напомним главе района района о таком факте «очень хорошей» по его мнению УК «Авиатор»:

«По-хорошему управляющая компания «Авиатор Заводской» в Саратове не захотела. Только через прокуратуру и суд. По требованию прокуратуры Заводского района суд обязал т управляющую компанию провести ремонт общедомового имущества

Прокуратура Заводского района по обращению жителей дома № 1 А по пр. Энтузиастов провела проверку исполнения законодательства в жилищной сфере. Были выявлены факты разрушения лестничных маршей крыльца входной группы подъезда этого многоквартирного дома.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о возложении обязанности на ООО «УК Авиатор Заводской» провести работы по восстановлению общедомового имущества многоквартирного дома, путем проведения ремонтных работ ступеней входной группы подъезда. Исковые требования удовлетворены.

P.P.S.

Как мы видим, в Заводском районе идет массовое давление на жителей домов- подписывать документы в пользу УК «Авиатор». Мнение людей при этом, глава администрации Марсов категорически игнорирует, действуя исключительно в интересах УК «Авиатор».

Мы продолжим следить за данной ситуацией и за тем, какова будет реакция прокуратуры по этому поводу.