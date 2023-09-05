Следователь из Маркса покрывает мошеников

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История  тянется с 2017 года.   Фермера   Решетняка обманули и ему  продали трактор, который находился в аресте за долги  одного известного саратовского предпринимателя Угланова.  Фермер заплатил деньги, а ему обещали  оформить на трактор документы. Не оформили и «кинули». А потом- и вовсе забрали трактор приставы.

Только вмешательство  газеты «Саратовский репортер» помогло,  и  уголовное дело-таки было возбуждено в  2018 году. С тех пор и тянут резину. Менялись следователи.  Дело месяцами пылилось в сейфах.    Газета писала статьи, и после каждой публикации  к расследованию возвращались. Вот только часть публикаций в «Саратовском репортере»:  «Из потерпевших- в свидетели», «Правосудие по –марксовски», «Дело о тракторе следователь Карпова спустила на тормозах», «История одной аферы в Марксе», «Прокуратура потребовала от ГСУ прекратить волокиту»,  «Маркс: дело есть, обвиняемых нет»,  «Маркс: возбуждено уголовное дело по признакам мошеннических действий»,  «Жителя Маркса  украл трактор у предпринимателя».

https://rsar.ru/index.php/home/339-iz-poterpevshikh-v-svideteli 

 

https://rsar.ru/index.php/home/541-pravosudie-po-marksovski

https://saratov.bezformata.com/listnews/delo-o-traktore-sledovatel-karpova/74307034/

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3746111-istoriya-odnoy-afery-v-markse.html

 

https://obmarks.ru/prokuratura-potrebovala-ot-nachalnika-gsu-prekratit-volokitu/  

 

https://saratov.bezformata.com/listnews/marks-delo-est-obvinyaemih/89407512/  

 

https://saratov.bezformata.com/listnews/marks-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/65572865/

 

https://nversia.ru/news/za-krazhu-traktora-za-500-tysyach-rubley-zhitelya-marksa-otpravili-v-koloniyu/ 

 Так и было: после каждой  публикации следственный отдел в Марксе «просыпался».      Были опрошены все  основные фигуранты: Найденов, бывший главный пристав Маркса, который и «замутил» эту аферу с трактором, бывший заместитель прокурора Маркса Пригородов, который подделал документы на трактор и присвоил его себе. Были проведены очные ставки, экспертизы. Трактор так и не нашли.  И вот теперь  дело снова остановилось и  уже  год лежит в сейфе у следователя Суставовой.  На звонки потерпевшего Решетняка  она отвечает « Завтра, завтра…».  А еще говорит ему : «Дело на контроле в ГСУ».  И это «завтра» длится год.  Похоже, что уголовное дело решено «слить». Ведь фигуранты  люди  непростые :   Найденов,  Пригородов, а за мошеннические действия   группой лиц им грозит реальный срок.

По словам следователя Суставовой,  уголовное дело встало по той причине, что полиция никак не может найти еще одного ключевого свидетеля: жителя  Генеральского Кудашкина. Он участвовал в   продаже трактора, он предъявлял свой  паспорт по просьбе Найденова, он   предоставил место возле своего дома для стоянки трактора. Но…  Не могут найти уже целый год!

И так  тянется  с 2018 года.  Из недавнего ответа Решетняку  В.М.   врио начальника отдела МВД по Марксовскому району    А.В. Древянко стало ясно: никто и дальше  делом заниматься не будет.

Врио Древянко пишет     потерпевшему  Решетняку : «Ваше обращение с просьбой проконтролировать и выяснить в связи  с чем уголовное дело по которому вы признаны потерпевшим не рассматривается и никто им не занимается, рассмотрено.  Была проведена проверка, в результате которой выявлено, что каких либо нарушений со стороны   сотрудников следственного отдела не выявлено».

 Редакция  обращается  в прокуратуру Саратовской области   с запросом:  в  волоките  следователя Суставовой и правда, нет нарушения, и то, что она   год   не может  свидетеля вызвать на допрос, это тоже    в рамках закона?

 

 

 

 

 

 

 