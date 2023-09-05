Следователь из Маркса покрывает мошеников

История тянется с 2017 года. Фермера Решетняка обманули и ему продали трактор, который находился в аресте за долги одного известного саратовского предпринимателя Угланова. Фермер заплатил деньги, а ему обещали оформить на трактор документы. Не оформили и «кинули». А потом- и вовсе забрали трактор приставы.

Только вмешательство газеты «Саратовский репортер» помогло, и уголовное дело-таки было возбуждено в 2018 году. С тех пор и тянут резину. Менялись следователи. Дело месяцами пылилось в сейфах. Газета писала статьи, и после каждой публикации к расследованию возвращались. Вот только часть публикаций в «Саратовском репортере»: «Из потерпевших- в свидетели», «Правосудие по –марксовски», «Дело о тракторе следователь Карпова спустила на тормозах», «История одной аферы в Марксе», «Прокуратура потребовала от ГСУ прекратить волокиту», «Маркс: дело есть, обвиняемых нет», «Маркс: возбуждено уголовное дело по признакам мошеннических действий», «Жителя Маркса украл трактор у предпринимателя».

https://rsar.ru/index.php/home/339-iz-poterpevshikh-v-svideteli

https://rsar.ru/index.php/home/541-pravosudie-po-marksovski

https://saratov.bezformata.com/listnews/delo-o-traktore-sledovatel-karpova/74307034/

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3746111-istoriya-odnoy-afery-v-markse.html

https://obmarks.ru/prokuratura-potrebovala-ot-nachalnika-gsu-prekratit-volokitu/

https://saratov.bezformata.com/listnews/marks-delo-est-obvinyaemih/89407512/

https://saratov.bezformata.com/listnews/marks-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/65572865/

https://nversia.ru/news/za-krazhu-traktora-za-500-tysyach-rubley-zhitelya-marksa-otpravili-v-koloniyu/

Так и было: после каждой публикации следственный отдел в Марксе «просыпался». Были опрошены все основные фигуранты: Найденов, бывший главный пристав Маркса, который и «замутил» эту аферу с трактором, бывший заместитель прокурора Маркса Пригородов, который подделал документы на трактор и присвоил его себе. Были проведены очные ставки, экспертизы. Трактор так и не нашли. И вот теперь дело снова остановилось и уже год лежит в сейфе у следователя Суставовой. На звонки потерпевшего Решетняка она отвечает « Завтра, завтра…». А еще говорит ему : «Дело на контроле в ГСУ». И это «завтра» длится год. Похоже, что уголовное дело решено «слить». Ведь фигуранты люди непростые : Найденов, Пригородов, а за мошеннические действия группой лиц им грозит реальный срок.

По словам следователя Суставовой, уголовное дело встало по той причине, что полиция никак не может найти еще одного ключевого свидетеля: жителя Генеральского Кудашкина. Он участвовал в продаже трактора, он предъявлял свой паспорт по просьбе Найденова, он предоставил место возле своего дома для стоянки трактора. Но… Не могут найти уже целый год!

И так тянется с 2018 года. Из недавнего ответа Решетняку В.М. врио начальника отдела МВД по Марксовскому району А.В. Древянко стало ясно: никто и дальше делом заниматься не будет.

Врио Древянко пишет потерпевшему Решетняку : «Ваше обращение с просьбой проконтролировать и выяснить в связи с чем уголовное дело по которому вы признаны потерпевшим не рассматривается и никто им не занимается, рассмотрено. Была проведена проверка, в результате которой выявлено, что каких либо нарушений со стороны сотрудников следственного отдела не выявлено».

Редакция обращается в прокуратуру Саратовской области с запросом: в волоките следователя Суставовой и правда, нет нарушения, и то, что она год не может свидетеля вызвать на допрос, это тоже в рамках закона?