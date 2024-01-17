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Производство фальсификата: в Госдуме услышали проблему только "для сведения"

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Весь прошлый год наша газета «Саратовский репортер» и телеграмм канал «На самом деле», что называется, трубили во все колокола и писали  о проблеме производства  фальсификата,   в том числе,  и молочного. Проблема, которая не терпит отлагательства в ее  кардинальном решении. Проблема, о которой  все знают, но   ничего не делают  для ее конкретного решения. На статьи в газете обратил внимание  председатель  Госдумы Вячеслав Володин: так  совпало, что  сразу же после выхода серии  статьей о   вреде пальмового масла при производстве молочных продуктов,  Вячеслав Викторович       заявил в стенах Госдумы, что к производителям фальсификата должна применяться уголовная ответственность. Прошло  несколько месяцев,  и возникла пауза. Забыли о проблеме?

Однако, наше издание не оставалось в стороне от этой темы и мы продолжали публиковать статьи. Вот названия статьей, опубликованых,  только в декабре прошлого года: 

«ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФАЛЬСИФИКАТА УБИВАЮТ И ТРАВЯТ НАЦИЮ» (21 декабря 2023),  «МОЛОЧНЫЙ ФАЛЬСИФИКАТ: КОГДА БУДЕТ ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?» (14 декабря 2023), «ПРОВЕРКАМИ РОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ» (7 декабря 2023),  «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ- ЗДОРОВОЕ ГОСУДАРСТВО» (4 декабря 2023).

 

По фактам, опубликованным в данных статьях, а  название этих статей  «кричат» и сами говорят за себя, в  Государственную Думу РФ были направлены редакционные запросы.

И вот два ответа, обратите внимание, как   эти статьи «рассмотрели» в Госдуме и как отнеслись к проблеме, поднятой газетой.

 Один ответ- от 18 декабря 2023 года, второй ответ- от  22  декабря 2023 года. И вот что отвечает главному редактору  «Саратовского репортера»  С.Ю. Михайлову  главный советник отдела информационно-аналитического и документационного обеспечения Т.Д. Бурмистрова:

 «Уважаемый Сергей Юрьевич! Ваше обращение, поступившее в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, зарегистрировано 14.12.2023 за № вх2.8-15-430581 и направлено для сведения в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, а также в Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам».

Обратите внимание : «направлено для сведения» (!!!). Стиль обычный, всем нам знакомой отписки.  И это значит, что  статьи отправлены под сукно. И мы больше чем уверены, никто с ними даже не ознакомился. А значит,  никто даже и не собирается приближаться к решению  поднятой газетой проблеме.

Но,  если депутатам  Госдумы эта тема безразлична, и они считают,  что нет ничего страшного, и  что людей в буквальном смысле,  можно продолжать травить фальсификатом,  то  мы не отступим,  и вместе с нашими  читателями  будем продолжать поднимать эту тему.

 Мы напомним депутатам Госдумы, что, актуальность темы возрастает : этот  год   объявлен Владимиром Путиным   Годом семьи  в России.

Это сделано, как говорится в Указе Президента страны В.В. Путина,    «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

 Как будет выполняться этот указ? Каким будет Год Семьи?  Как Семья  каждого из нас в России будет защищена, как будут сохраняться традиционные семейные ценности? Наше  здоровье,  здоровье детей?

И еще, хотелось бы напомнить депутатам Госдумы, а там большинство, как мы знаем, членов партии  «Единой России», что с  2010 года «Единая Россия» продекларировала о  реализации проекта «Качество жизни (Здоровье)».

Очень надеемся, что этот проект будет реализовываться не только в строительстве больниц, поликлиник. Ведь, как известно, болезнь легче предупредить, чем ее лечить.

Поэтому,  депутатам стоило бы бросить свои  усилия на борьбу не с причиной,  а со следствием :  сделать так, чтобы были максимально сокращены  объемы производства фальсифицированных продуктов, которые отравляют граждан нашей страны.

Поэтому,  как мы полагаем,  в первую очередь, необходимо  вернуться к   вопросу, который поднял  Вячеслав Володин     несколько месяцев назад: о введении уголовной ответственности за производство фальсификата.

Ну и как обычно, мы направляем редакционный запрос в Госдуму. Очень надеемся, что на этот раз    по фактам, опубликованным выше, мы не получим отписку, что   наша статья «направлена для сведения»

(Продолжение темы следует)