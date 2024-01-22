Молочный фальсификат: когда будет введена уголовная ответственность?

Наступивший 2024 год объявлен Годом семьи в России: «В целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей»- сказано в Указе Президента РФ Владимира Путина.

Каким будет Год Семьи? Как Семья каждого из нас в России будет защищена? Каким будет здоровье российских семей? Здоровая семья- здоровое государство, а без качественного питания нет здоровой семьи. Поэтому сегодня так остро стоит проблема производства фальсификата, который отравляет здоровье граждан страны.

Прошло полгода с тех пор, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обращаясь к депутатам, 23 июня 2023 года заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, и информация об этом размещена на сайте Государственной думы с цитатами из выступления спикера:

«Если в основе продукта должно быть молоко, значит надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое — надо наказывать. В продуктах, которые должны в основе производиться на молоке, фактически из молока, — сыры — используют говяжий жир. Фактически фальсификат. Есть ответственность за это? Нет ответственности! Возьмите мороженое, конфеты, те же сыры, йогурты, масло. Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители... Надо стандартизировать продукцию — во всем мире такой подход. Если это продукт на основе молока, должно быть молоко».

По итогам обсуждения, как сообщалось на сайте Государственной Думы, «будет подготовлен проект постановления ГД, в котором будет отражена необходимость внесения изменения в законодательство».

Но пока депутаты Государственной думы молчат и не занимаются данной проблемой. А время идет и те, кто кормит граждан России фальсификатом, это отравители нации и они уничтожают основу государства- здоровье граждан и то, на чем держится наша страна- Семью.

В 2010 году «Единая Россия» продекларировала проект «Качество жизни (Здоровье)». Прошло 13 лет, выросло целое поколение, которое все эти годы питалось фальсификатом. Заболевание детей сахарным диабетом, раком, другими формами тяжелых заболеваний, становится повальной эпидемией. Неужели это никого из депутатов Госдумы не волнует?

Прошло полгода после инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина, но пока в стенах Госдумы конкретных сдвигов в этом направлении сельхозпроизводитель не заметил. И пока депутаты раскачиваются и думают, производителям молочного фальсификата выносят символические штрафы!

Одно из последних сообщений в СМИ : Фирма «МолСнаб Регион» из Саратовской области, за производство молочного фальсификата привлечена к штрафу… в 20 тысяч рублей! Россельхознадзор сообщает, что в продукции «МолСнеабРегиона», признаки фальсификации выявляют систематически : в 2022 году обнаружили 21 факт фальсификации молока, сметаны и творога, в 2023 году - 22 случая». Обратили внимание? Здесь ключевое слово «СИСТЕМАТИЧЕСКИ».

Какие меры приняты к этому производителю? Символические штрафы. И фирма продолжает гнать фальсификат. Потому что нет уголовной ответственности, нет реального сурового наказания. А это должно быть, если мы реально хотим прекратить кормить наших людей фальсификатом, о чем сказал Вячеслав Володин: конкретный срок наказания, лишение лицензии и право заниматься предпринимательской деятельностью. Только такой путь в борьбе с производителем.

Президент страны Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости контроля производства продуктов питания, питания. Три года назад свою позицию Владимир Путин обозначил Указом № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” от 21 января 2020 г. В этом Указе много сказано о качестве продуктов питания, о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов. Где качество продуктов питания? Нет его и полки магазинов, особенно сетевых, заполнены фальсификатом. Почему? Потому что Указ Президента РФ юридически не подкреплен, и депутаты Госдумы не спешат принимать закон об уголовной ответственности за производство молочного фальсификата, других продуктов!

Все знают об этой проблеме - от простых граждан, до министров соответствующих ведомств, депутатов различных уровней. Например, в марте 2019 года депутаты Совета Федерации провели круглый стол по вопросу «Проблемы и перспективы повышения качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса». Было отмечено, что «обеспечение качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса является стратегической государственной задачей». Что-то изменилось после того совещания? НИЧЕГО!

Задача «государственная», как было отмечено депутатами СФ РФ, а фальсификат как был, так и есть! Даже, несмотря на то, что с 1 июля 2018 года была введена система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая призвана обеспечить прослеживаемость поднадзорной продукции, повысить защищенность потребителя. Но если фальсификат прет в магазины, и прежде всего, в сетевые, значит, система не работает?

Что делает исполнительная и государственная власть, чтобы хотя бы минимизировать появление фальсификата в сетевых магазинах?

Складывается парадоксальная ситуация, и все признают, что фальсификат заполонил магазины и в первую очередь сетевые. Но … ничего сделать с этим не могут. А выход очень просто и эффективный: страх производителей фальсификата перед реальным сроком наказания.

«Объёмы фальсифицированной продукции на рынке действительно огромны, — сказал в интервью «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. — Очень часто в составе продуктов обнаруживаются вещества, которые не указаны в «составе» на упаковке. Животные жиры нередко заменяются растительными, «по умолчанию» используется пальмовое масло».

При этом, по словам сенатора, во многих странах мира уголовная ответственность за фальсификацию продовольствия уже существует. «В США люди, занимающиеся реализацией продовольствия, подписывают документ, где признают право государства во внесудебном порядке применять к ним те или иные меры взыскания. У нас же законодательство в этом отношении слишком либеральное, его давно пора ужесточить», — уверен Сергей Лисовский.

Давно пора! Но пока государство слишком либерально настроено к тем производителям, которые намеренно и умышленно кормят население отравой губительно вредной для здоровья.

Какие меры могут быть применены, кроме уголовной ответственности к производителям фальсификата? Полагаем, что должен быть разработан закон, которой бы обязывал сетевиков самим приглашать Роспотребнадзор на пробу каждой партии, а не ждать, когда к ним в магазин приедут с проверкой. То есть, обязать законодательно все сетевые магазины на каждую партию брать анализ, чтобы контролировать партию товаров.

Можно взять опыт налоговой инспекции. Налоговая сделала кьюаркоды на продукцию и видит его происхождение. Почему бы на все потенциально вредносодержащие товары не поставить кьаюр код при завозе продукции и контролировать куда они попали?

Вот над чем уже сегодня следует работать профильным министерствам правительства РФ, депутатам Госдумы! Пока, увы, только декларации, «круглые столы». И ничего конкретного.

Такое ощущение, что существует в нашей стране некая «пятая колонна», которая заинтересована в производстве фальсифицированной продукции, чтобы травить людей, нацию. Мало нам внешних врагов?

Почему тех, кто занимается сознательной и умышленной пропагандой того, что искажает нашу реальность, действительность, причисляют к ИНОАГЕНТАМ, и почему бы не подумать о том, что те, кто сознательно и умышленно занимается отравлением нации, тоже по своей сути есть ИНОАГЕНТ. Ведь нет ничего опаснее фальсифицированных продуктов, которые употребляют наши граждане. И это даже не проблема здорового образа жизни, это проблема самой жизни.

Если 2024 год Президент Владимир Путин объявил Годом Семьи, то почему бы, учитывая важность поднимаемой нами проблемы, 2025 год не объявить Годом здорового питания? Ведь это - вопрос здоровья нации.