  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • Сетевые магазины работают на Запад и разрушают экономику России

Сетевые магазины работают на Запад и разрушают экономику России

Информация о материале
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Сетевые магазины    живут по своим законам, а само их присутствие в России  давно нарушило баланс в экономике:  по всей России  сетевеки душат малый бизнес. Чего здесь больше: экономики, или продуманной политики разрушения   России изнутри в интересах Запада? Выйдите из дома,  и рядом с вами будет  только  «Пятерочка»,  или,   только «Магнит».  Альтернативы  нет, а где нет альтернативы, там  есть развитие экономики? 

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России : на 31 марта 2023  сеть «Магнит» насчитывала 27 909 магазинов. В сетях сетевиков оказались все жители  России: выбора нет,  все   мелкие и средние магазины  уничтожены сетевеками монополистами.  Путь  мелкому и среднему  производителю   на полки сетевых  магазинов недоступен из-за  высоких,  так называемых, «входных» цен.

Сетевые магазины это раковая опухоль на теле России, но на эту проблему   пока ни Совет  Федерации, ни правительство РФ, ни Госдума   внимания не обращают.  Назрел вопрос о  принятии Закона о «Сетевых торговых организациях», потому что ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»  от 25 декабря 2009 года безнадежно устарел.  Положение этого Закона о равенстве прав хозяйствующих субъектов в нынешних условиях монополии  сетевиков не работает, хотя в редакции закона  звучит, что всем на рынке обеспечены равные права: «Обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность… а также обеспечение при этом соблюдения прав и законных интересов населения». Ничего этого теперь нет, и «баланс экономических интересов»  сосредоточен только на интересах   сетевеков - «Магнит», «Пятерочка» и  других…

Монополисты поглотили полностью рынок торговли,  и как результат,   страдают наши переработчики, уничтожается малый и средний бизнес.  При этом, сельских переработчиков  контролируют соответствующие  организации ( Россельхознадзор, Роспотребнадзор и др.), они делают качественную продукцию из натуральных продуктов выращенных на полях,  полученных на фермах. Но вся эта  продукция на рынок по доступным ценам для населения попасть не может! 

 А сетевеки остались у нас без присмотра: то что хотят, то и творят, и работают по своим собственным правилам и законам!  Получают при этом, максимум,     20 тысяч штрафа  за торговлю фальсифицированными продуктами, и принимают все подряд от недобросовестных предприятий производителей.

Например, только за первый квартал 2024 года Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям был проведен мониторинг соблюдения ветеринарного законодательства при осуществлении деятельности 1602 хозяйствующих субъектов  и у 436 (!!!)  из них выявлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД)!

 На кого  сетевые магазины  на самом деле работают, в интересах нашей экономики, в интересах российского потребителя? Кто хозяева сетевиков?

 Почти у всех розничных сетей собственники сидят за бугром.  В открытом доступе сети Интернет есть немало информации на этот счет. 

Основная масса ритейлеров и торговых сетей принадлежит иностранцам. Вот список стран, где зарегистрированы крупнейшие продуктовые сети, имеющие сотни и тысячи магазинов по всей России:

  1. «Пятёрочка» (Нидерланды)
  2. «Перекресток» (Нидерланды)
  3. «Карусель» (Нидерланды)
  4. «Лента» (Британские Виргинские острова)
  5. «Магнит» (Кипрский офшор Lavreno Ltd.)
  6. «Копейка» (Нидерланды)
  7. «Народный» (Нидерланды)
  8. «Семья» (Нидерланды)

Какие цены, например, в сети магазинов Магнит, акционеры которой иностранцы?  Они здесь, как минимум,  на продовольственные товары в два  с лишним раза выше цен производителей этой продукции. Справедливо? Почему наше государство не восстановит справедливость,  почему молчат депутаты Госдумы, ФАС, прокуратура?  Разве интересы  сетевиков, работающих на Запад дороже интересов нашего государства и наших граждан? Почему никто всерьез не говорит о том, что в этих магазинах торгуют в основном  фальсифицированными пищевыми продуктами? Почему в отношении сетевиков существуют такие смехотворные штрафы за торговлю фальсификатом?  Прибыль дороже здоровья граждан?

 Не пора ли, наконец,  предоставить право самим производителям продавать свою продукцию и получать всю прибыль от этой продукции? И если это будет сделано, то и цены на эту продукцию  (натуральную, а не тот фальсификат, что продают в сетевых магазинах) сразу упадут в два с лишним раза.

Свежий пример это цены на яйцо: ведь производство яиц и стоимость их на птицефабриках не изменилась, а посмотрите,  что творится в торговой сети! Вот и ответ,  кто наших потребителей  обворовывает.

Сетевеки   управляются из одного центра, откуда и  координируют цены и  выбивают себе огромные скидки у производителей благодаря огромному закупу. Но этих скидок мы не увидим, для покупателей они делают наоборот-  огромные наценки.

То, что в сетевых магазинах  продукты намного  дешевле, это огромный миф, и сетевики сами запустили  этот миф, что их наценка в магазине составляет 15-20%.  А на практике- грабеж населения и  неоправданно высокие цены, которые в основном,  формируются из наценок на продукцию. Например, по признанию некоторых производителей мяса  на их продукты наценка составляет 200-300%(!!!).

Главная политика сетевиков-   нажива и обман. И государство на этот процесс полностью закрыло глаза.

Политика монополистов сетевиков   отобрала возможность  у жителей России иметь свои магазины, местные жители лишились права продавать на своей земле. И государство спокойно смотрит, не защищает законные интересы граждан, которые хотят сами  распоряжаться своей землей, своей произведенной продукцией на земле.

Люди в нашей стране сегодня лишены права   продавать и покупать, создать конкуренцию, дать возможность выбора.

Ситуация с сетевиками пущена на самотек, их никто не контролирует, разве что, западный капитал:  «Пятерочка», «Копейка», «Народный» , «Магнит» и прочие принадлежат в той, или иной форме иностранным компаниям.

 Глеб Вещаев, директор информационно-аналитического центра социальных технологий «Красс» говорит следующее:  «Получается, что иностранный капитал проник своими щупальцами в каждую клеточку российского бизнеса. И здесь, на месте, сетевые гипермаркеты занимают протекционную позицию именно по отношению к западным же производителям. Цепочка замыкается, превращая Россию в инструмент для выкачивания денег из российского населения и переправки их в третьи страны».

Почему многие российские фирмы и компании  регистрируются за границей?

Одна из главных  причина - минимум требований к регистрации со стороны государства, например в Нидерландах. Речь не о послаблениях в налогах, а именно в сборе и оформлении документов для регистрации права собственности.  Когда в России сделают тоже самое, или не делают специально, чтобы дать возможность посредством российского бизнеса развиваться иностранному капиталу?

И  в данной ситуации, вся чистая прибыль переводится в материнскую компанию в Нидерландах, Германию и прочие каймановы острова!  И эти деньги уже никак и никогда не будут   участвовать  в развитии российской индустрии, науки, образования, в целом всей экономики и социальной сферы.

Сетевые магазины сегодня,  это главная ударная сила западного бизнеса. Цель- не только   наживать огромные прибыли,  но и травить наше население продажей фальсификатов.  Ведь  фальсифицированные продукты  стоят копейки, потому что в них добавляют различные примеси, добавки, отравляющие  организм людей. Вы не найдете в сетевых магазинах ни натуральной сметаны, ни натурального молока.

Ни о каком импортозамещении речь идти реально не может,  потому что Запад не намерен договариваться с Россией, а  сети продуктовых магазинов — это «ударная сила западного бизнеса». Они высасывают деньги из населения, травят дешевой и вредной продукцией,  и выводят их за границу огромными темпами. Стало совершенно очевидно, что продуктовые сетевые магазины сейчас — это часть политической системы, которая разоряет и  уничтожает экономику страны, здоровье нации.

Лоббирование интересов западных торговых марок, занижение стоимости, игры с ценами на валюты – всё направлено на то, чтобы на российской территории поддержать зарубежный рынок и утопить российских производителей. Депутаты  Госдумы говорят, что надо очистить Родину от иноагентов, конфисковать все имущество у тех, кто говорит против нас. Но никто из них не задался простым вопросом: «А как быть с сетевыми  магазинами, которые опутали своей сетью всю страну и травят население?  Как быть с ними,  чьи хозяева на Западе  с нами в открытую воют по всем направлениям?». И разве они не иноагенты, и не наносят нашей стране и нашим людям колоссальный вред?».

Никто из депутатов не ставит вопрос, что  пришло время или закрывать паутиную сеть сетевых магазинов, или вводить  закон о сетевых  магазинах, ибо они торгуют  фальсификатами,  специально травя наше население и детей, чтобы   бесплодные девушки были,чтобы мы как нация  исчезали!

Когда этому будет положен конец и когда за решение этой проблемы возьмутся, наконец,  депутаты Госдумы?

Данную статью мы посылаем  спикеру Госдумы Вячеславу Володину.